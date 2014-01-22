Генсек НАТО закликав сторони конфлікту в Україні терміново почати діалог
13:13, 22 січня 2014Політика
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Генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен вкрай стурбований повідомленнями про загиблих під час акцій в Києві і закликає всі сторони терміново почати діалог.
Андерс фог Расмуссен
Як передає РИА «Новости» про це йдеться в заяві генсека.
"Я вкрай стурбований трагічними подіями в Україні і повідомленнями про декількох загиблих в Києві. Я рішуче засуджую насильство", - заявив Расмуссен. За його словами, "всі сторони повинні терміново розпочати справжній діалог, проявити стриманість і уникнути подальшої ескалації".
Раніше генпрокуратура України підтвердила загибель двох людей за час подій у Києві.
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