Генсек НАТО закликав сторони конфлікту в Україні терміново почати діалог

Як передає РИА «Новости» про це йдеться в заяві генсека.

"Я вкрай стурбований трагічними подіями в Україні і повідомленнями про декількох загиблих в Києві. Я рішуче засуджую насильство", - заявив Расмуссен. За його словами, "всі сторони повинні терміново розпочати справжній діалог, проявити стриманість і уникнути подальшої ескалації".

Раніше генпрокуратура України підтвердила загибель двох людей за час подій у Києві.