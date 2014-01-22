Розпочались переговори Януковича з опозицією

В Адміністрації Президента розпочалася зустріч з Яценюком, Кличком та Тягнибоком.

Про це повідомляє прес-служба Януковича. "Відбувається зустріч Президента України Віктора Януковича та учасників робочої групи з врегулювання політичної кризи з лідерами опозиційних парламентських фракцій. У зустрічі беруть участь Секретар Ради національної безпеки та оборони, керівник робочої групи Андрій Клюєв, Радник Президента України Андрій Портнов, Міністр юстиції Олена Лукаш, керівник фракції Політичної партії «УДАР» Віталій Кличко, керівник фракції «ВО «Батьківщина» Арсеній Яценюк, керівник фракції «ВО «Свобода» Олег Тягнибок", - йдеться в повідомленні.

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