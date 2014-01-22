На Грушевського вивели бронетехніку, Майдан готується до вирішального штурму

У свою чергу, мітингувальники, яких відтіснили з вулиці Грушевського на Європейську площу, перегрупувавшись, пішли в атаку на «Беркут» і відтіснили спецназівців на вихідну позицію з допомогою каміння, петард та «коктейлів Молотова».

Під натиском спецназівців МВС люди масово тікали з вулиці Грушевського на Хрещатик. Під час операції по розсіюванню мітингувальників бійці спецназу також перейшли на біг і стрімко витіснили людей у бік Хрещатика.

Станом на 12.35 «беркутівці» зупинилися біля готелю “Дніпро”, а мітингувальники відступили на Майдан Незалежності.

На самому Майдані де знаходяться мітингувальники, оголошена тривога. Людей по гучномовцю попереджають про те, що на Майдан йдуть колони міліції.

Тим часом правоохоронці згрупувалися по периметру вулиці Грушевського і продовжили використовувати проти мітингувальників зброю з гумовими кулями.

Серед мітингувальників багато постраждалих від шумових гранат, так і безпосередньо від зіткнень зі спецназівцями.

Після кількох хвилин на Європейській площі в Києві мітингувальники пішли в наступ. "Беркут" відступає.

Як передає кореспондент УНІАН, кілька сотень протестувальників пішли в наступ на «Беркут». У правоохоронців летять «коктейлі Молотова» і камені.

На вулиці Грушевського з'явився БТР. Він зупинився позаду правоохоронців.

"Беркут" використовує БТР для розчищення вулиці Грушевського від барикад. За словами кореспондента Еспресо.тв, барикади прибирають, щоб у разі атаки протестувальників "беркутівці" могли організовано відступити.

У той же час серед мітингувальників кажуть, що "Беркут" готується до повної зачистки Майдану.

В даний момент з боку Європейської площі знаходиться близько 5 тисяч осіб, а на Майдані Незалежності - близько 30 тисяч.

У соцмережах з'явилася інформація про те, що після 16:00 відбудеться повна зачистка Майдану.

"Нам на Гарячу лінію зателефонували з Державного радіо, яке знаходиться на Хрещатику біля кафе" Шоколадниця ". Працівникам радіо сказали, що вони повинні залишити приміщення до 16:00 - буде зачистка всього Майдану!" - Йдеться в повідомленні.

Користувачі в коментарях заявляють про евакуацію інших офісів у центрі Києва.