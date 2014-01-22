Підсумки переговорів з Януковичем оголосять ввечері на Майдані - Кличко

Про це заявив лідер партії "УДАР" Віталій Кличко після зустрічі, повідомляє РИА Новости.

"Ми зможемо це сказати на народній раді", - сказав він.

За даними прес-служби Президента, зустріч тривала більше трьох годин. Також на ній були присутні радник Януковича Андрій Портнов і міністр юстиції Олена Лукаш.