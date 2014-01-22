Підсумки переговорів з Януковичем оголосять ввечері на Майдані - Кличко
18:12, 22 січня 2014Політика
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Підсумки зустрічі лідерів опозиції з Президентом України Віктором Януковичем будуть оприлюднені на народній раді сьогодні ввечері
Кличко пообіцяв розповісти про підсумки переговорів
Про це заявив лідер партії "УДАР" Віталій Кличко після зустрічі, повідомляє РИА Новости.
"Ми зможемо це сказати на народній раді", - сказав він.
За даними прес-служби Президента, зустріч тривала більше трьох годин. Також на ній були присутні радник Януковича Андрій Портнов і міністр юстиції Олена Лукаш.
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