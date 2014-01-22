В опозиції заявили, що завтра знову підуть на переговори з владою

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час виступу на Народному віче зі сцени на Майдані Незалежності.

«А завтра, я звертаюся до вас усіх, завтра вдень у нас будуть переговори, друга частина . О 12-й годині виходьте, якщо є у вас можливість, до адміністрації. Вийти і висловити свій протест , мирний протест» , - закликав Кличко.

Як повідомляв УНІАН, лідери опозиції Віталій Кличко, Арсеній Яценюк та Олег Тягнибок провели сьогодні, 22 січня, зустріч з Президентом України Віктором Януковичем. Вони не дали ніяких коментарів за підсумками зустрічі . Зустріч тривала понад три години.