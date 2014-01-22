В опозиції заявили, що завтра знову підуть на переговори з владою
22:11, 22 січня 2014Політика
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Лідер партії «УДАР» Віталій Кличко заявляє, що завтра відбудеться друга частина переговорів з владою
Кличко заявив про другий часто переговорів з владою
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час виступу на Народному віче зі сцени на Майдані Незалежності.
«А завтра, я звертаюся до вас усіх, завтра вдень у нас будуть переговори, друга частина . О 12-й годині виходьте, якщо є у вас можливість, до адміністрації. Вийти і висловити свій протест , мирний протест» , - закликав Кличко.
Як повідомляв УНІАН, лідери опозиції Віталій Кличко, Арсеній Яценюк та Олег Тягнибок провели сьогодні, 22 січня, зустріч з Президентом України Віктором Януковичем. Вони не дали ніяких коментарів за підсумками зустрічі . Зустріч тривала понад три години.
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