Протестувальники вибудовують з боку Європейської площі додаткові барикади

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, протестувальникам підвезли залізобетонні блоки розміром 2х1,5 метри, які вони встановлюють поперек Хрещатика поблизу готелю «Дніпро».

Також учасники протестної акції розбирають рекламні металеві конструкції, деталі яких буде використано для укріплення барикад.

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На вулиці Хрещатик та Майдані Незалежності частково вимкнено освітлення.

Наразі на вулиці Грушевського, де безпосередньо третій день відбувається протистояння з міліцією, перебуває понад 1 тис. осіб. Водночас кілька тисяч людей знаходяться на Майдані.