Луганський регіонал привітав загибель людей на Грушевського

Про це він заявив у Луганську під час акції вшанування пам’яті загиблих, повідомляє кореспондент "Радіо Свобода".

Акція проходила біля пам’ятника Тарасові Шевченку в центрі Луганська. Мітинг проводили місцеві представники опозиційних партій. Свою акцію влаштували і активісти громадського сектору луганського Євромайдану. Вони на знак жалоби пов’язали чорні та синьо-жовті стрічки по периметру всієї площі.

При цьому присутній там Арсен Клінчаєв, за словами активістів, ходив серед людей і посміхався.

Натовп з криками "Банду геть!" виштовхав депутата за межі площі. Своїм опонентам Клінчаєв відповідав матом. Його стримувала міліція.

У перебігу суперечки регіонал заявив про загиблих: "Ці люди пішли проти влади. Ніхто не має права застосовувати фізичну силу проти міліціонерів. А вони їх то палицями, то камінням, то ще чимось. Міліція має право захищати своє життя. Тому я вважаю правильним, що ці чотири людини загинули".

"Мало того, я вважаю, що потрібно ще суворіше. Оці дві тисячі потрібно арештувати і посадити. Завтра зберу депутатів і попрошу зробити ще суворіші закони відносно цих двох тисяч людей", – сказав Арсен Клінчаєв.

Сутички між силовиками та мітингувальниками в Києві призвели вже до загибелі 5 активістів.