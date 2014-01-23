Події в Києві не підтримує більшість громадян України - Азаров
12:18, 23 січня 2014Політика
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Уряд категорично не сприймає всі антиконституційні дії, які відбуваються в столиці України, і які також не підтримує переважна більшість громадян України.
Прем'єр-міністр України Микола Азаров
Як повідомляє Департамент інформації та комунікації з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів, про це заявив прем'єр-міністр Микола Азаров під час зустрічі з генеральним секретарем Ради Європи Торбйорном Ягландом у Давосі.
Азаров також подякував Ягленда за зважену оцінку ситуації в Києві. "Я дуже вдячний Вам за виважену позицію щодо ситуації в Києві. Я розумію стурбованість європейських політиків. Повірте, я, як прем'єр-міністр, переживаю не менше. Ми готові прийняти всі рішення для того, щоб врегулювати цю ситуацію на основі компромісу», - сказав Азаров.
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