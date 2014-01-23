Азаров: У Києві та країні йде нормальне життя

Про це він сказав в інтерв'ю газеті "Аргументи і факти".

«За класичним визначенням політична криза - це коли немає можливості для роботи вищих органів законодавчої та виконавчої влади. Коли не працює уряд, президент не може виконувати свої обов'язки, і законодавча влада не працює. У класичному розумінні ніякої кризи у нас немає», - зазначив прем'єр.

За його словами, головне ускладнення - те, що опозиція поставила для себе мету вже зараз розпочати виборчу президентську кампанію.

«Вона бореться за владу й використовує абсолютно всі приводи для того, щоб максимально загострити ситуацію й набрати політичні дивіденди», - сказав Азаров.

Він додав, що «якщо б вони відкрили очі й подивилися, що, власне, в країні відбувається, від'їхали від Майдану, то побачили, що в Києві та країні йде нормальне життя».