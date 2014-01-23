У центрі Києва близько 20 невідомих скоїли напад на патруль ДАІ

Щоб захистити себе, працівники ДАІ змушені були дістати вогнепальну зброю і попередити нападників про її застосування.

Потерпілий правоохоронець Олександр Івасюк повідомив, що о 20.30 до наряду, який забезпечував безпеку дорожнього руху на перехресті вулиці Хрещатик та бульвару Тараса Шевченка, несподівано підбігли близько 20 чоловік в масках та з кийками у руках. Оточивши наряд, громадяни почали вигукувати погрози у бік працівників ДАІ. Один з них спробував завдати удар кийком у голову одному з правоохоронців, але працівник ДПС зміг його уникнути. Інший нападник вдарив працівника ДАІ по спині. Напарник правоохоронця був вимушений оголити табельну вогнепальну зброю та попередити нападників про її застосування (згідно ст. 15 та 15¹ Закону України «Про міліцію»). Лише після цього натовп розбігся. У ході конфлікту нападники забрали з собою радіостанцію, що випала з рук правоохоронця в момент нанесення йому тілесних ушкоджень.

Дані про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочато кримінальне впровадження за ч.2 ст. 345 Кримінально Кодексу України (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу).

Відповідно до ч.2 цієї статті – умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу чи його близьким родичам побоїв, легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків - карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.

Державтоінспекція вкотре закликає учасників масових акцій до поваги та неухильного дотримання законів України, а також нагадує, що право на мирні зібрання не дає підстави громадянам наражати на небезпеку інших учасників дорожнього руху та перешкоджати правоохоронцям виконувати їх прямі обов’язки.

У Департаменті ДАІ також зазначили, що з початку року агресивно налаштовані громадяни вчинили 7 протиправних дій стосовно працівників Державтоінспекції.