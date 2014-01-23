Переговори опозиції з Януковичем тривають вже понад чотири години

21:56, 23 січня 2014
Політика
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Переговори почалися о 17.30

Учорашній раунд переговорів / Прес-служба президента

Вже понад чотири години тривають переговори лідерів опозиційних фракцій ВО «Батьківщина» Арсенія Яценюка, УДАРу Віталія Кличка та ВО «Свобода» Олега Тягнибока з Президентом України Віктором Януковичем.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії «Свобода».

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