Переговори опозиції з Януковичем тривають вже понад чотири години

Переговори почалися о 17.30

Вже понад чотири години тривають переговори лідерів опозиційних фракцій ВО «Батьківщина» Арсенія Яценюка, УДАРу Віталія Кличка та ВО «Свобода» Олега Тягнибока з Президентом України Віктором Януковичем. Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії «Свобода».

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