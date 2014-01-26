Мітингувальники штурмують Український дім

Попередньо серед євромайданівців поширилася інформація, що в будівлі можуть перебувати правоохоронці.

Читайте такожОнлайн-трансляція штурму Українського дому (прямий ефір)За чутками, в Українському домі знаходяться спецпризначенці, котрі можуть атакувати барикади на Грушевського з тилу в разі зачистки вулиці.

Читайте такожОгляд світових ЗМІ: масова міграція, комендантська година та останній шанс примиритисяПротестувальники заблокували споруду, а протягом останніх хвилин намагаються поламати двері й потрапити всередину. Під дверима будівлі зібралися кілька сотень чоловік. Лунають звуки вибухів і час від часу виникає велика кількість пари, наче від розпилення газу, повідомляє ТСН.

Активісти скандують "Виходьте!", "Київ, вставай!" та "Банду геть!". Протестувальники також розбили вікна та запустили кілька піротехнічних ракет, які вибухнули всередині. З будівлі штурмовиків поливають водою.