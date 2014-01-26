Силовики з Українського дому не виходять на зв'язок з протестувальниками

02:04, 26 січня 2014
Політика
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Силовики, які начебто погодилися залишити Українській дім, не виходять на зв'язок з протестувальниками.

Про це повідомляє кореспондент Еспресо.TV

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Нагадаємо, мітингувальники намагаються штурмувати будинок Українського дому, в якому знаходяться бійці внутрішніх військ і "Беркут".

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