Силовики з Українського дому не виходять на зв'язок з протестувальниками
02:04, 26 січня 2014Політика
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Силовики, які начебто погодилися залишити Українській дім, не виходять на зв'язок з протестувальниками.
Про це повідомляє кореспондент Еспресо.TV
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Нагадаємо, мітингувальники намагаються штурмувати будинок Українського дому, в якому знаходяться бійці внутрішніх військ і "Беркут".
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