Силовики з Українського дому не виходять на зв'язок з протестувальниками

Силовики, які начебто погодилися залишити Українській дім, не виходять на зв'язок з протестувальниками.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter