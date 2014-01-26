Народне віче у Черкасах зібрало близько 2 тисяч осіб

Як передає кореспондент УНІАН, місцевий опозиціонер, депутат Черкаської міськради від «Батьківщини» Микола Булатецький у своєму виступі закликав голову Черкаської обласної державної адміністрації Сергія Тулуба піти у відставку, а черкащан-членів Партії регіонів закликав виходити із партії.

Крім того, він закликав «заблокувати завтра Автомайданом Черкаську обласну адміністрацію та домогтися явки з повинною губернатора Сергія Тулуба».

Черкащани на мітингу також висловлюють своє обурені діями правоохоронців у місті.

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Як повідомляв УНІАН, у Черкасах 23 січня ввечері активісти намагалися захопити приміщення ОДА, однак їм завадили правоохоронці. Після того, як потрапити в обладміністрацію не вдалося, мітингувальники перейшли до входу до приміщення облради, яке знаходиться у будівлі облдержадміністрації, але з іншого боку, і без будь-якого спротиву виламали двері й увірвалися в приміщення. Близько 23.00 працівники міліції звільнили приміщення облради від мітингувальників.

За даними міліції, після штурму облдержадміністрації 58 осіб доставлено до Соснівського районного відділу внутрішніх справ. За фактом вчинених кримінальних правопорушень слідчим відділом Соснівського райвідділу міліції відкрито кримінальні провадження.

Станом на 26 січня суди арештували 41 особу за підозрою у захопленні Черкаської ОДА.