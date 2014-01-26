Папа Римський закликав українців до діалогу та ненасильства

Про це повідомляє РИА Новости.

"Молитвою я близький до України, до тих, хто загинув у ці дні, до їхніх сімей", - сказав понтифік під час традиційної недільної проповіді у Ватикані.

Папа Римський також висловив надію на те, що діалог між владою і мітингувальниками все ж таки відбудеться.

Читайте такожПапа Римський висловив підтримку українському народу"Висловлюю надію, що конструктивний діалог між владою і громадянським суспільством розвиватиметься. І хай, запобігаючи будь-якому вдаванню до силових акцій, у серці кожного переважають дух миру і пошук спільного блага!" - заявив Франциск.

Як повідомляв УНІАН, кілька днів тривають перемовини між лідерами опозиції і Президентом України Віктором Януковичем. У суботу 25 січня Янукович запропонував лідеру фракції «Батьківщина» Арсенію Яценюку очолити уряд, а Кличку стати віце-прем'єром із гуманітарних питань.

У свою чергу опозиція вимагає дострокових виборів Президента цього року, але готова продовжити переговори.