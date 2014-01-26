Олійник: Інформація про снайперів на Українському домі - брехня й недолуга провокація

Про це заявив народний депутат, член парламентської фракції Партії регіонів Володимир Олійник, повідомляє прес-служба ПР.

Він розкритикував повідомлення про те, що нібито на дахах будинків, що знаходяться в зоні конфлікту, знайдено обладнані місця для снайперів, які нібито залишили купу гільз від набоїв.

«Я не знаю, на кого розрахована ця брехня. Багато хто служив в армії і в міліції, і знають, про що йдеться. Професійні снайпери нічого після себе не залишають», - сказав Олійник.

За його словами, МВС вже зробило заяву про те, що працівники правоохоронних органів не мають при собі бойової зброї.

Він вважає це «банальною, невдалою провокацією, спрямованою на те, щоб розпалювати ворожнечу і надалі нагнітати ситуацію напруженості в державі».

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Коментуючи події минулої ночі, коли активістами Майдану було захоплено Український дім, Олійник сказав: «Лідери опозиції, які брали на себе зобов'язання не захоплювати надалі приміщення, не контролюють цей процес, а якщо і контролюють, то не визнають це публічно».

«З одного боку, опозиція проголошує «Давайте за мир », а з іншого - закликає людей виходити зі зброєю. Це дуже погано, тому що озброєними людьми вже ніхто не зможе управляти. Серед таких можуть бути провокатори», - підкреслив політик.

За його словами, зараз потрібно, навпаки, розійтися і прислухатися до закликів влади, яка наголосила: «Ви звільняєте приміщення, ми виводимо внутрішні війська і «Беркут».

«Відповідь на це - чергова нічна бійка, силове протистояння співробітникам міліції. Це не вписується в рамки мирного процесу», - вважає Олійник.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці після захоплення Українського дому активісти стали оглядати його приміщення і дах. Там афганці знайшли набої для автомата Калашникова і карабіна Симонова (СКС). За їх словами, це наштовхує на думку про участь снайперів у бойових діях на вулиці Грушевського.

Мітингувальники просять народних депутатів від опозиції створити слідчу комісію для розслідування можливої присутності снайперів на даху Українського дому.