Соліст ДДТ підтримав Євромайдан і порадив відділяти зерно від полови

"Я хочу сказати, що я переживаю взагалі за Україну, за український народ, просто людей, звичайних громадян України", - сказав музикант в інтерв'ю радіостанції Эхо Москвы.

Як пояснив Шевчук, для нього сприйняття українських подій багато в чому ґрунтується на особистому досвіді.

"У мене багато друзів і в Києві, і в інших містах, і в Харкові, і в Донецьку, і у Львові. Ми часто їздимо на гастролях, співаємо, спілкуємося. Та й у самого мене прізвище Шевчук, якесь коріння маю звідти. Тому я сприймаю всю цю ситуацію з великою тривогою. Вона багато в чому трагічна", - заявив він.

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Українська ситуація, на його думку, "багато в чому дуже висока" і навіть "духовна", але й одночасно "складна".

"Звичайно, якщо сказати про уряд, то я не прихильник цього уряду. Багато знаю про Януковича і його команду", - сказав Шевчук.

Співак розповів, що його друзі-кияни на Майдан ходять "як на роботу" - і не тому, що вони "радикали" або "націоналісти", а тому що дістала "корумпована, напівкримінальна така влада".

Він визнав, що на Майдані присутні дуже різні сили.

"Але ви зрозумійте, революція ж така річ. Туди стікаються не тільки найкращі люди, які хочуть добра всім і якихось нових взаємин між людьми. Туди збирається і маргінальна частина, і шахраї, бандити і все. Тому що там, як на вокзалі зараз", - аргументував свою точку зору Шевчук.

Наостанок він порадив "відокремлювати зерна від плевел".

"Ось така моя думка. Вона досить складна. Але найголовніше, ще раз скажу від усієї душі, що я і мої друзі бажаємо просто Україні якогось політичного рішення все-таки. І до влади України я звернувся, щоб не було великої крові. Все-таки вона повинна йти на серйозні компроміси, бо так складається історична ситуація", - резюмував музикант.