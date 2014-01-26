Активісти дніпропетровського Євромайдану назвали штурм ОДА провокацією з боку влади

Про це вони заявили у своєму зверненні до жителів міста.

«Координаційна Рада дніпропетровського Євромайдану підтримує мирні акції громадянської непокори. Також вважає акції з бойкоту товарів і бізнесу « регіоналів» , як і акції із закликом виходити з Партії регіонів ефективними і необхідними» , - йдеться у зверненні організаторів Євромайдану в Дніпропетровську.

Як розповів журналістам організатор місцевого Євромайдану Віктор Романенко, Майдан в суботу ухвалив рішення не проводити народне віче на неділю, тому що в цей день проходили похорони загиблого в Києві активіста Сергія Нігояна.

Однак, за його словами, невідомі подали заявку на проведення Народного віче і повели людей на штурм ОДА.

Романенко зазначив, що серед учасників штурму ОДА було багато молодих людей , які «раніше ніколи на Майдан не приходили ».

«Це невідома молодь. Їх просто використовують», - сказав Романенко.

Як повідомляв УНІАН, щодня Євромайдан у Дніпропетровську проходить на Європейській площі в 16.00. Люди збирають теплі речі, медикаменти і гроші для київського Майдану.

Сьогодні в результаті протистояння учасників Народного віче, міліції та «тітушок» біля стін Дніпропетровської обласної державної адміністрації постраждало 10 осіб , четверо госпіталізовані.

Більш як 2 тисяч учасників Народного віче в Дніпропетровську , які вирішили пікетувати обласну державну адміністрацію , зустріли близько 200 молодих людей спортивної зовнішності з палицями і жовтими пов`язками на рукавах , які почали закидати пікувальників димовими шашками.