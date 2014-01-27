Радник Президента розповіла, чому "закони 16 січня" не є легітимними
Закони, які не сприймаються суспільством, не можуть бути легітимними, заявила Марина Ставнійчук
Закони, які не сприймаються суспільством, не можуть бути легітимними, заявила в ефірі "Громадського радіо" радник Президента і керівник Головного управління з питань конституційно-правової модернізації АП Марина Ставнійчук, передає Українська правда.
"Питання скасування законів, які не сприймає суспільство, може і має бути вирішене у правовий спосіб. Ці закони містять низку дискримінаційних, непропорційних норм, норм, які не містять юридичної визначеності", - сказала вона.
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За її словами, коли приймалися закони від 16 січня, було порушено ряд статей процесуального характеру в Конституції України та Регламент Верховної Ради.
"Було порушено цілий ряд конституційних норм при прийнятті відповідних законопроектів, але це лише одне питанння", - зазначила радник Президента.
"Закони, які не сприймаються суспільством, не є легітимними", - додала Ставнійчук.
Вона радить прийняти рішення про втрату чинності цими законами.