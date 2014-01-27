Радник Президента розповіла, чому "закони 16 січня" не є легітимними

07:15, 27 січня 2014
Політика
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Закони, які не сприймаються суспільством, не можуть бути легітимними, заявила Марина Ставнійчук

Марина Ставнійчук каже, що закони, які не сприймаються суспільством, не можуть бути легітимними

Закони, які не сприймаються суспільством, не можуть бути легітимними, заявила в ефірі "Громадського радіо" радник Президента і керівник Головного управління з питань конституційно-правової модернізації АП Марина Ставнійчук, передає Українська правда.

"Питання скасування законів, які не сприймає суспільство, може і має бути вирішене у правовий спосіб. Ці закони містять низку дискримінаційних, непропорційних норм, норм, які не містять юридичної визначеності", - сказала вона.

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За її словами, коли приймалися закони від 16 січня, було порушено ряд статей процесуального характеру в Конституції України та Регламент Верховної Ради.

"Було порушено цілий ряд конституційних норм при прийнятті відповідних законопроектів, але це лише одне питанння", - зазначила радник Президента.

"Закони, які не сприймаються суспільством, не є легітимними", - додала Ставнійчук.

Вона радить прийняти рішення про втрату чинності цими законами.

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