Радник Президента розповіла, чому "закони 16 січня" не є легітимними

Закони, які не сприймаються суспільством, не можуть бути легітимними, заявила в ефірі "Громадського радіо" радник Президента і керівник Головного управління з питань конституційно-правової модернізації АП Марина Ставнійчук, передає Українська правда.

"Питання скасування законів, які не сприймає суспільство, може і має бути вирішене у правовий спосіб. Ці закони містять низку дискримінаційних, непропорційних норм, норм, які не містять юридичної визначеності", - сказала вона.

Читайте такожВ ПР зареєстрували законопроект про скасування законів 16 січня

За її словами, коли приймалися закони від 16 січня, було порушено ряд статей процесуального характеру в Конституції України та Регламент Верховної Ради.

"Було порушено цілий ряд конституційних норм при прийнятті відповідних законопроектів, але це лише одне питанння", - зазначила радник Президента.

"Закони, які не сприймаються суспільством, не є легітимними", - додала Ставнійчук.

Вона радить прийняти рішення про втрату чинності цими законами.