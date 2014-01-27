Польські журналісти заявили про підтримку українських колег

Про це йдеться у заяві, яка є в розпорядженні УНІАН.

"Ми, польські журналісти, висловлюємо наше обурення і рішуче протестуємо проти ставлення до журналістів, які висвітлюють нинішні події в Україні. Мають місце жорстокі побиття, викрадення, навмисні пошкодження тіла. З кінця листопада минулого року постраждало вже 80 працівників медіа. Деякі журналісти з-за переслідування змушені були виїхати з країни", - йдеться в заяві, яку, за останніми даними вже підписали близько 130 польських журналістів.

Вони зауважили, що на працівників мас-медіа нападають, незважаючи на те, що вони мають спеціальні ідентифікатори.

"Порушення свободи слова у таких масштабах суспільство та засоби масової інформації у демократичній Європі не можуть та не будуть виправдовувати. Ми не залишатимемося пасивними щодо того, що трапляється з нашими колегами в Україні. Усі випадки порушення свободи медіа, фізичного та психічного насилля реєструються. Жодне вибите око чи зламана рука, чи залякана родина не будуть забуті", - йдеться у заяві.

Її автори закликали усіх, кому важлива свобода слова, підтримати українських журналістів.

"Працюючи в надзвичайно складних умовах з ризиком втрати життя, 24 години на добу вони повідомляють про правду у своїй державі. Журналісти в Україні роблять те, що є сенсом нашої професії. Ми усі повинні їх підтримувати в цій місії", - йдеться і документі.