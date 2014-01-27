Польські журналісти заявили про підтримку українських колег
Працівники провідних польських засобів масової інформації заявили про підтримку українських журналістів, які висвітлюють акції протесту та нерідко стають жертвами переслідувань за свою роботу.
Про це йдеться у заяві, яка є в розпорядженні УНІАН.
"Ми, польські журналісти, висловлюємо наше обурення і рішуче протестуємо проти ставлення до журналістів, які висвітлюють нинішні події в Україні. Мають місце жорстокі побиття, викрадення, навмисні пошкодження тіла. З кінця листопада минулого року постраждало вже 80 працівників медіа. Деякі журналісти з-за переслідування змушені були виїхати з країни", - йдеться в заяві, яку, за останніми даними вже підписали близько 130 польських журналістів.
Вони зауважили, що на працівників мас-медіа нападають, незважаючи на те, що вони мають спеціальні ідентифікатори.
"Порушення свободи слова у таких масштабах суспільство та засоби масової інформації у демократичній Європі не можуть та не будуть виправдовувати. Ми не залишатимемося пасивними щодо того, що трапляється з нашими колегами в Україні. Усі випадки порушення свободи медіа, фізичного та психічного насилля реєструються. Жодне вибите око чи зламана рука, чи залякана родина не будуть забуті", - йдеться у заяві.
Її автори закликали усіх, кому важлива свобода слова, підтримати українських журналістів.
"Працюючи в надзвичайно складних умовах з ризиком втрати життя, 24 години на добу вони повідомляють про правду у своїй державі. Журналісти в Україні роблять те, що є сенсом нашої професії. Ми усі повинні їх підтримувати в цій місії", - йдеться і документі.