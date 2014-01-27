На столичному Майдані перебуває близько двох тисяч осіб

Як передає кореспондент УНІАН, люди гріються біля діжок с полум’ям.

Також на Майдані функціонують польові кухні.

Читайте такожСоліст ДДТ підтримав Євромайдан і порадив відділяти зерно від половиБезпосередньо біля сцени перебувають кілька сотень осіб, вони дивляться історичні фільми.

На барикаді на вулиці Інститутській біля верхнього виходу зі станції метро "Хрещатик", яка сягає заввишки 3,5 м, знаходяться декілька десятків охоронців Майдану. Тут проводиться запис у сили Самооборони. Також тут вивісили плакат з написом «Лівоохоронці, переходьте на праву сторону».