У Харкові 1 лютого пройде позачерговий зліт осередків ПР
16:42, 27 січня 2014Політика
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У Харкові 1 лютого пройде позачерговий всеукраїнський зліт первинних організацій Партії регіонів.
Мітинг Партії регіонів
Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в заяві облорганізації ПР.
У заяві зазначається, що "у зв'язку з необхідністю обговорення й вироблення заходів щодо припинення політичної кризи", в Харкові 1 лютого буде проведено позачерговий всеукраїнський зліт первинних організацій ПР.
Регіонали звернулися до всіх громадських організацій та громадських об'єднань, яким небайдужа доля країни, із закликом взяти участь у зльоті.
Крім того, рада Харківської обласної організації Партії регіонів заявляє про мобілізацію членів партії та прихильників для застосування заходів із захисту конституційного ладу.
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