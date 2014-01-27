У Харкові 1 лютого пройде позачерговий зліт осередків ПР

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в заяві облорганізації ПР.

У заяві зазначається, що "у зв'язку з необхідністю обговорення й вироблення заходів щодо припинення політичної кризи", в Харкові 1 лютого буде проведено позачерговий всеукраїнський зліт первинних організацій ПР.

Регіонали звернулися до всіх громадських організацій та громадських об'єднань, яким небайдужа доля країни, із закликом взяти участь у зльоті.

Крім того, рада Харківської обласної організації Партії регіонів заявляє про мобілізацію членів партії та прихильників для застосування заходів із захисту конституційного ладу.