В Одесі формують «народну дружину» для захисту міста від націоналістів

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції, що відбулася в офісі Одеської обласної організації Національного союзу журналістів, заявив лідер Всеукраїнського руху «Молодіжна єдність» Антон Давидченко.

«Ми бачимо ситуацію, яка відбувається вже 2 місяці в нашій країні. Одесити в якійсь мірі знаходяться в стороні від подій і не наважувалися брати активну участь. Але вийшло так, що на даний момент інтереси одеситів ніхто не захищає. Побачивши, що відбувається останній тиждень, ми зрозуміли, що для одеситів це все може мати небезпечні наслідки. Ми бачимо усю серйозність можливих наслідків, коли націоналістичні організації радикалів починають захоплювати владу по всій країні, захоплюють державні адміністрації, заявляють про те, що вони самі будуть створювати свої», - заявив Давидченко.

Він зазначив, що в ряді регіонів України «створили свої «Народні ради» та адміністрації, тому що вони хочуть самі управляти своїми областями». Давидченко вважає, що аналогічні дії прихильників Євроінтеграції України слід очікувати і в Одесі.

«Для цього ми прийняли рішення створити загони «Народної дружини», які будуть формуватися з учасників «Молодіжної єдності», молодих хлопців, які беруть участь у наших заходах. Я впевнений, що ті люди, які виходили на Майдан 2 місяці тому, - мирні люди, але ними спробують скористатися, щоб захопити владу», - сказав Давидченко.

За його словами, за останні дві доби в названу організацію зателефонували понад 500 осіб, які бажають стати добровільними дружинниками. Він сказав, що вони зберуться «в якомусь актовому залі, і виберуть людей, які можуть сформувати десятки і сотні людей, які можуть показати, що одесити не допустять захоплення влади».