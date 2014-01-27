Регіонал Лук'янов: ухвалення "законів 16 січня" було помилкою
Депутат Партії регіонів Владислав Лук’янов назвав помилкою ухвалені 16 січня законопроекти, які спровокували новий виток протистояння між владою і суспільством.
За його словами, час для ухвалення цих законів було обрано невдало, передає Голос Америки
"Ми бачимо і розуміємо, що законопроекти, які були прийняті 16 січня, - було обрано невдалий час для прийняття цих законів. Тому що суспільство сприйняло це не як боротьбу з навмисною брехнею, зі спотворенням фактів, боротьбу з тероризмом, а суспільство сприйняло ці закони як тиск на громадянське суспільство з боку влади", - зазначив "регіонал".
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"І безумовно, що коли законодавство не сприймається в державі, то це помилка. І ці помилки потрібно виправляти", - додав він.
"Яким чином виправляти помилку, треба обговорити", - сказав Лук'янов.
За його словами, один з можливих шляхів - це перенести введення в дію цих законів на пізніший час.
"Можливо, треба прийняти рішення і змінити початок введення в дію цих законів", - заявив депутат.
Нагадаємо, опозиція називає диктаторськими закони, ухвалені ВР 16 січня, і на позачерговій сесії парламенту у вівторок 28 січня вимагатиме їх скасування.