Президент Freedom House: будь-яка можливість підписання договору з ЄС втрачена

В інтерв`ю ”Українській правді” Кремер сказав: ”Я думаю, що Янукович втратив довіру Заходу, і будь-яка можливість підписання договору з Євросоюзом втрачена”.

”Тепер питання стоїть так: чи здатен Янукович провести діалог для мирного врегулювання конфлікту - чи тиск має бути застосований на його оточення, щоб спробувати усунути його від влади”, - додав він, вказавши, що йдеться про усунення мирним шляхом, а не заколот.

Кремер вважає, що вибори 2010 року були легітимними і демократичними. ”Але виграти легітимні вибори – це не гарантує легітимність на усе життя! Я би сказав, що сьогодні Янукович своєю поведінкою втратив цю легітимність”, - вважає президент Freedom House.

Він вважає, що для Януковича настав час зробити правильні висновки: ”Визнати, що він занапастив власну легітимність і тепер час піти у відставку”.

”Захід повинен застосувати на нього тиск - і на тих, хто довкола нього, щоб він та оточення зрозуміли, що за порушення прав людини, за насильство проти протестуючих настають наслідки”, - сказав Кремер.

Він вважає, що найкращим варіантом для Януковича є подати у відставку під особисті гарантії і право брати участь у наступних виборах.

”Це, ймовірно, було б непопулярною ідеєю серед прихильників опозиції, якщо вони би зробили так. Але я був би схильний сказати, що вони повинні їх (гарантії Януковичу) надати”, - вважає Кремер.