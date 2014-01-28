"Правий сектор" обіцяє припинити протистояння, якщо влада піде на компроміс

Про це заявив у понеділок один із лідерів об’єднання, провідник ВО «Тризуб» імені Степана Бандери Дмитро Ярош, повідомляє Радіо Свобода.

«Правий сектор» вимагає від влади та опозиції, щоб на сесії Верховної Ради ухвалили скасування законів 16 січня та повну амністію всіх без винятку учасників протестних акцій і закриття всіх кримінальних справ, щоб уникнути кровопролиття з обох сторін, сказав він.

Читайте такожПарубій: Посли західних країн переконалися, що в Будинку профспілок немає зброїІз-поміж інших вимог «Правого сектору», адресованих владі та опозиції, – конституційна реформа, яка позбавить президента тих повноважень, які він має сьогодні, припинення силових дій із боку влади, відповідальність уряду за його дії, переформатування ЦВК, переформатування спецпідрозділу «Беркут» і створення якісно іншого підрозділу, а також покарання винних у вбивствах, знущаннях, побитті протестувальників.

Також «Правий сектор» закликає наявні силові структури піти на контакт із активістами Майдану, самооборонними структурами, з ним самим для пошуку зниклих активістів у Києві й в областях. Ще одна вимога: узаконення існування молодіжних спортивно-патріотичних організацій.

«Я хочу закликати людей до припинення кровопролиття, бо ми чудово розуміємо, що цим скористаються закордонні очільники. Ми пішли в наступ після того, як були ухвалені закони 16 січня. Якщо вони заберуть ті закони назад, запровадять амністію та інші вимоги цього плану, то ми розглядаємо варіант повернення Майдану до тих розмірів, в яких він був до 19 січня», – наголосив Дмитро Ярош.

На запитання про те, чи мають представники «Правого сектору» бойову зброю, він відповів: «Ми не маємо бойової зброї. У нас у неділю, 26 січня, були три посли: Великої Британії, США та Канади. Вони проінспектували наш поверх і побачили, що ніякої зброї тут немає».