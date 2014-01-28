На розі Інститутської міліція побудувала бетонний блок-пост висотою в 2 метри

Як передає кореспондент УНІАН, блок-пост стоїть поперек вул. Інститутської.

Посередині дороги є невеликий проїзд для машин.

Біля будівлі Верховної Ради стоять декілька десятків міліцейських автобусів та перебувають декілька сотень правоохоронців, переважно солдатів внутрішніх військ МВС. Також є бійці спецпідрозділів “Гепард” і “Беркут”.

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У Маріїнському парку зібралось декілька тисяч прихильників влади, встановлено великі намети. Зі сцени грає музика.

Журналістів у парламент, де сьогодні відбудеться позачергова сесія, пропускають безперешкодно, але за картками акредитацій.