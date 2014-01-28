На розі Інститутської міліція побудувала бетонний блок-пост висотою в 2 метри
09:27, 28 січня 2014Політика
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На розі вулиць Інститутської та Шовковичної за ніч правоохоронці збудували бетонний блок-пост висотою близько двох метрів
Правоохоронці звели блок-пост на розі Інститутської / facebook.com/tetiana.montian
Як передає кореспондент УНІАН, блок-пост стоїть поперек вул. Інститутської.
Посередині дороги є невеликий проїзд для машин.
Блок-пост на розі Інститутської / facebook.com/tetiana.montian
Біля будівлі Верховної Ради стоять декілька десятків міліцейських автобусів та перебувають декілька сотень правоохоронців, переважно солдатів внутрішніх військ МВС. Також є бійці спецпідрозділів “Гепард” і “Беркут”.
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