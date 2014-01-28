Прем'єр-міністр України Микола Азаров подав у відставку, повідомила прес-служба Кабінету міністрів.

«З метою створити додаткові можливості для суспільно-політичного компромісу, заради мирного врегулювання конфлікту я ухвалив особисте рішення просити Президента України прийняти мою відставку з поста прем'єр-міністра України», - йдеться в заяві Азарова, оприлюдненій на сайті уряду.

У своїй заяві Азаров зазначив, що уряд робив все можливе для мирного вирішення конфлікту.

«Ми робили і робимо все, щоб не допустити кровопролиття, ескалації насильства, порушення прав громадян. Уряд забезпечував функціонування економіки та системи соціального захисту в екстремальних умовах», - йдеться в заяві.

При цьому, за словами Азарова, «гострота і небезпека конфлікту» змусили зробити додаткові кроки .

«Всі ці важкі роки я робив все для того, щоб Україна могла нормально розвиватися як демократична європейська держава. Я приймав рішення і брав на себе відповідальність в інтересах народу України . І тому можу чесно дивитися в очі кожному громадянину нашої держави, кожному співвітчизнику», - заявляє Азаров.

Крім того, він подякував Президентові, народним депутатам і громадянам України за підтримку.

«Я вдячний за довіру Президенту України . Я вдячний усім народним депутатам, які всі ці роки підтримували надзвичайно складну роботу уряду з модернізації та реформування країни. Я вдячний усім громадянам України, які підтримували уряд і мене особисто, вірили і вірять у правильність політичного курсу, який ми проводили», - зазначається у заяві.

Азаров підкреслив, що на сьогоднішній день найважливіше - зберегти єдність і цілісність України.

«Це набагато важливіше, ніж будь-чиї особисті плани чи амбіції. Саме тому я прийняв це рішення», - йдеться в заяві.

Нагадаємо, Азаров очолював уряд України з березня 2010 року.