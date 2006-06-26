ЧФ Росії посилив охорону кримських маяків

Р осійський Чорноморський флот посилив охорону навігаційно-гідрографічних об’єктів, якими користуються російські моряки в Криму. Так командування флоту відреагувало на чергову спробу України повернути контроль над кримськими маяками, які є її власністю, передає "Німецька хвиля".

Як відомо, понад рік тому Господарчий суд Севастополя ухвалив передати 77 навігаційних об’єктів, якими незаконно користується Чорноморський флот, українському підприємству „Держгідрографія”.

Минулої п’ятниці судовий виконавець у супроводі активістів молодіжної організації „Студентське братство”, які мали бути понятими, намагався передати судову ухвалу командиру військової частини, що утримує Костянтинівський маяк у Севастополі.

На об’єкт його не пустили, а прес-служба Чорноморського флоту назвала дії України спробою неправомірного вилучення майна флоту з використанням судової системи, що не відповідає російсько-українським домовленостям.

В свою чергу в „Студентському братстві” сподіваються, що з утворенням „помаранчевої коаліції”, Україна буде активніше відстоювати свої законні позиції у відносинах з Росією.

За словами заступника голови організації Андрія Сидоренка, її активісти і надалі будуть привертати увагу громадськості до проблем базування російського флоту в Криму.