В Міноборони перевіряють інформацію щодо прохання про введення НС

Про це УНІАН повідомили в Управлінні преси та інформації Міністерства оборони України на прохання прокоментувати інформацію Штабу національного спротиву. Зокрема, раніше Штаб повідомив, що у його розпорядження «надійшла інформація про те, що до військових частин по всій Україні направлено телеграму «Буран» (термінова), за підписом в. о. начальника Генерального штабу міністерства оборони генерал-лейтенанта Думанського, в якій вказується на необхідність проведення термінових зборів офіцерів з метою підготовки звернення до Президента України про необхідність введення надзвичайного стану. Таку телеграму направлено в 14 областей України, а в деяких військових частинах такі збори військових почалися вже о 14 годині». Штаб зазначав, що перевіряє інформацію.

На запитання, чи в міністерстві працює генерал-лейтенант Думанський, в. о. начальника Генерального штабу Міністерства оборони, за чиїм підписом нібито направлена телеграма, у прес-службі повідомили, що «є такий генерал-лейтенант» та наразі в міністерстві з'ясовують, чи справді він поширював таку телеграму.

Водночас інший співрозмовник агентства з Міністерства оборони зазначив, що не чув про існування цієї телеграми.