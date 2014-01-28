У центрі Луганська прибрали лавочки і урни, побоюючись можливих заворушень

Про це кореспондентові УНІАН повідомив директор міського комунального підприємства «Комбінат зеленого господарства і благоустрою» Михайло Кузьменко.

За його словами, комунальники прибрали лавки і урни в двох скверах міста з метою безпеки городян і збереження комунального майна.

«Ми прибрали лавки і урни з скверу Героїв ВВВ і на Театральній площі. Це зроблено для того, щоб їх не спалили, не вкрали і не використали як зброю під час можливих безпорядків у місті», - заявив Кузьменко.

За словами директора, цей захід вимушений і тимчасовий.

«Щойно політична ситуація в країні стабілізується, ми повернемо все на свої місця. Можливо вже через тиждень», - сказав комунальник.

Нагадаємо, вчора Луганський міський голова Сергій Кравченко ухвалив рішення про створення спеціального штабу, мета якого – протидіяти будь-яким проявам екстремізму. При цьому штабі сформовано спеціальні добровільні дружини з двадцяти осіб з числа працівників луганських підприємств. Всі вони (близько тисячі осіб) мають розпізнавальний знак – синю стрічку на передпліччі. Чергування ведеться цілодобово, незважаючи на низьку температуру.

У свою чергу начальник Луганської міської комунальної аварійно-рятувальної служби Олександр Летун висловив сподівання на мирне врегулювання можливих конфліктних ситуацій, проте зазначив, що Луганськ готовий до будь-якого розвитку подій.