У Дніпропетровську бізнесмени, які підтримують Майдан, скаржаться на інформаційні атаки

Про це на своїй сторінці у «Фейсбук» написав журналіст, громадський діяч, бізнесмен Борис Філатов.

Так, зокрема, інформація в постах, опублікованих на сторінці у ФБ Бориса Філатова, була висмикнута з контексту, перекручена, а потім опублікована нібито від його імені, але вже несла в собі зовсім інший зміст.

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«Невідомі особи публікують від мого імені наклепницькі заяви і спростування, до яких я не маю ніякого відношення. Невстановлені покидьки висмикують з контексту мого акаунту у "Фейсбук" цитати і спеціально інтерпретують їх з метою моєї дискредитації», - написав на своїй сторінці в соцмережі громадський діяч Борис Філатов.

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Громадський діяч Борис Філатов також спростував поширену інформацію про те, що має відношення до Євромайдану у Дніпропетровську: «Так, я підтримую душею і серцем людей, що стоять на Євромайдані і вважаю, що відсутність політичного діалогу в країні може привезти до людських жертв і громадянської війни. Так, я не схвалюю і не розумію поведінки влади Дніпропетровської області, чиї нещодавні дії призвели до нового витка ескалації конфлікту. Так, я готовий допомагати морально і фінансово постраждалим людям. Але я офіційно заявляю, що не є лідером дніпропетровського Євромайдану. У день захоплення ОДА я перебував в Житомирській області у присутності сотні свідків і можливі спроби приписати мені насильницькі дії є спеціально спланованою провокацією».

Нагадаємо, раніше Борис Філатов повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі про те, що вирішив повністю сплатити лікування в Німеччині хлопцеві, якому гранатою відірвало кисть під час зіткнень на вул. Грушевського. Крім того, бізнесмени міста Дніпропетровська оголосили громадянську ініціативу про допомоги та реабілітації усім понівеченим на вулиці Грушевського.