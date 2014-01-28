Канада застосувала санкції до українських чиновників

Про це йдеться в спільній заяві Міністерства закордонних справ і Міністерства імміграції Канади, розповсюдженій у вівторок, передає Українська правда.

Згідно з інформацією, вдатися до такого "обдуманого рішення" владу Канади змусили "останні дії членів української правлячої еліти".

"Враховуючи жорстоке придушення законного протесту і залякування опозиційних голосів, ми будемо обмежувати в'їзд до Канади – з негайним набранням чинності - для ключових державних діячів як відповідь на їхні дії останніми днями", - сказано в заяві.

"Незважаючи на те, Канада вітає недавні події в Україні, ще багато що належить зробити. Український уряд повинен виконати основні вимоги народу, в тому числі щодо звітності і повного дотримання демократичних принципів", - йдеться в документі.

У Канаді також заявили, що будуть і надалі підтримувати український народ, який "мужньо продовжує виступати на підтримку демократії".

Влада країни і далі стежитиме за розвитком подій в Україні і розгляне подальші кроки, якщо буде така необхідність.