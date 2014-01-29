Захарченко може зберегти своє крісло в Кабміні - експерт

Свою посаду в уряді може зберегти міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко.

Таку думку в коментарі УНІАН висловив політолог Олексій Краснопьоров.

Він не виключив, що в новому складі Кабінету міністрів свою посаду може зберегти голова МВС Захарченко, оскільки, з одного боку, його можна б відправити у відставки давно, щоб знизити градус протесту. Тим більше, відзначив Краснопьоров, після переведення Андрія Клюєва з поста секретаря РНБО в крісло глави Адміністрації Президента Радбез залишилася без керівника, яким цілком міг би стати нинішній глава МВС. З іншого боку, відзначив експерт, на сьогоднішній день Захарченко на посту міністра МВС просто немає ким замінити.

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Що ж до присутності в новому уряді представників опозиції, то, на думку колишнього директора Національного інституту стратегічних досліджень Андрія Єрмолаєва, це недоцільно. «Формувати уряд з представників провладних лідерів і опозиції недоцільно, оскільки подібний уряд навряд чи буде зрозумілим для людей, які виступили на акціях протесту. Це буде механічна зміна уряду, що не відповідає потребам людей», - сказав він кореспонденту УНІАН.

Як повідомляв УНІАН, на думку політологів, призначення новим прем'єр-міністром Сергія Арбузова маловірогідно, але свої позиції у вже зайнятих секторах уряду він може зберегти.

Микола Азаров подав 28 січня заяву про відставку з посади прем'єр-міністра. Президент України Віктор Янукович прохання про відставку задовольнив, а також відправив у відставку весь Кабінет міністрів. Водночас, Янукович доручив екс-міністрам виконувати свої обов'язки до призначення нового складу Кабміну. Обов'язки глави уряду покладено на першого віце-прем'єра Арбузова.