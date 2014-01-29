У «Газпромі» побоюються, що нестабільність в Україні загрожує транзиту газу до Європи

«Політики повинні займатися політикою, а ми, як ті, хто займається бізнесом, звичайно, стурбовані нестабільною ситуацією в Україні. Тим більше, прозвучали заяви про те, що ГТС може зазнати атаки екстремістів, і є такі погрози. Звичайно, це дуже тривожно», - сказав заступник голови російського газового холдингу Олександр Медведєв у ефірі телеканалу "Росія 24".

Читайте такожМедведєв: Україна ще не розпочала погашення боргу за газЯк повідомляв УНІАН, 27 січня в Службі безпеки України заявили, що застосовують «активні заходи, спрямовані на забезпечення безпеки держави в всіх її сферах, у тому числі й на захист оборонного потенціалу України».

«Останні події в державі призвели до напруженості в суспільстві в результаті протиправних дій окремих радикально налаштованих організацій і громадян. Разом із проявами екстремізму почастішали анонімні погрози підриву гідроелектростанцій, а також об'єктів атомної енергетики, пошкодження яких може мати непередбачувані особливо тяжкі наслідки для населення України й сусідніх держав», - йдеться в повідомленні.

Читайте такожБаланс тижня: втеча інвесторів і стратегічний натяк Росії«Події, які відбуваються навколо об'єктів національної енергетичної системи, негативно позначаються на рівні безпеки нашої держави й створюють загрозу її функціонуванню, а також життю та здоров'ю громадян», - зазначили в СБУ.