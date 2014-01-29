Закон про амністію готові підтримати 52 депутати ПР - Княжицький
20:50, 29 січня 2014Політика
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За закон про амністію, який пропонує опозиція готові проголосувати 52 депутати від Партії регіонів
Княжицький: Закон про амністію готові підтримати 52 регіонали
Про це повідомив народний депутат від "Батьківщини" Микола Княжицький у Facebook.
"52 регіонала хочуть підтримати законопроекти опозиції. У регіоналів скандал", - заявив депутат.
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