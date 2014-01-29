Кличко: УДАР готовий підтримати законопроекти про амністію Дерев'янко і Ємця

Лідер УДАРу Віталій Кличко відзначає, що його фракція готова підтримувати законопроект про амністію позафракційного народного депутата Юрія Дерев’янка та депутата від "Батьківщини" Леоніда Ємця.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам.

«Я погодився на законопроекти, представлені Дерев’янком та Ємцем», - сказав Кличко.

Він також додав, відповідаючи на запитання журналістів, що «законопроект Мірошниченка не є узгодженим нашою партією».

Крім цього, Кличко підтвердив, що зараз на нараді Партії регіонів у парламенті присутній Президент України Віктор Янукович.

На питання, хто ще присутній на нараді фракції, він зауважив, що там були присутні в.о. прем'єр-міністра Сергій Арбузов та голова Адміністрації Президента Андрій Клюєв.

"Я думаю, що також там знаходяться Портнов, Лукаш", - сказав він.