Прикордонникам роздали орієнтировки на Булатова та Данилюка - Порошенко

"Вилетів на Мюнхенську конференцію безпеки. При перетині українського кордону, один з членів нашої делегації побачив, що у прикордонників лежить папір з орієнтировкою по фото та прізвищам на Дмитра Булатова, Олександра Данилюка, Олексія Гриценка", - написав Порошенко у Facebook.

Нагадаємо, ввечері 30 січня один з лідерів Автомайдану Дмитро Булатов знайшовся у селі Вишеньки Бориспільського району під Києвом. Активіст був сильно побитий та закривавлений. Він зник 22 січня.