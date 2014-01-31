Прикордонникам роздали орієнтировки на Булатова та Данилюка - Порошенко
14:57, 31 січня 2014Політика
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Нардеп Петро Порошенко заявив, що українським прикордонникам роздали орієнтировки на одного з лідерів Автомайдану Дмитра Булатова, координатора "Спільної справи" Олександра Данилюка і Олексія Гриценка.
Прикордонникам роздали орієнтировки на Булатова та Данилюка - Порошенко
"Вилетів на Мюнхенську конференцію безпеки. При перетині українського кордону, один з членів нашої делегації побачив, що у прикордонників лежить папір з орієнтировкою по фото та прізвищам на Дмитра Булатова, Олександра Данилюка, Олексія Гриценка", - написав Порошенко у Facebook.
Нагадаємо, ввечері 30 січня один з лідерів Автомайдану Дмитро Булатов знайшовся у селі Вишеньки Бориспільського району під Києвом. Активіст був сильно побитий та закривавлений. Він зник 22 січня.
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