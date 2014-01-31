Опозиція у Мюнхені планує обговорити "план Маршалла" для України – Яценюк

Як сказав він журналістам у кулуарах конференції, Україна нині переживає «час великих викликів, дуже драматичний час» і потребує «не просто словесної підтримки, а реальної допомоги», передає Радіо "Свобода".

За словами Яценюка, це має бути «пакет політичної і економічної допомоги, щоб зупинити насильство, розслідувати всі злочини, які відбувалися в України по відношенню до людей», покарати винних та відновити економічне зростання країни».

Також у традиційній щорічній міжнародній Мюнхенській конференції з питань безпеки, яка відкрилася сьогодні у столиці федеральної землі Баварії в Німеччині, бере участь і лідер партії УДАР Віталій Кличко.

Він, а також міністр закордонних справ Леонід Кожара, мають виступити завтра на робочому столі з питань регіональної стабільності в Середній і Східній Європі.

Криза в Україні є однією з кількох головних тем цьогорічної конференції.

Як очікують, у кулуарах конференції з лідерами опозиції з України має зустрітися державний секретар США Джон Керрі.

Раніше сьогодні, перебуваючи у столиці Німеччини Берліні, він заявляв, що опозиція в Україні має повну підтримку президента США Барака Обами і що пропозиції президента України Віктора Януковича опозиції ще не досягли рівня, який відповідав би ситуації.

«Планом Маршалла», за іменем тодішнього державного секретаря США Джорджа Маршалла, називають започатковану після закінчення Другої світової війни програму економічної допомоги США країнам Європи з метою відновити ці країни після війни, а також не допустити їхнього відступу від демократичного шляху розвитку; майбутні «соціалістичні» країни Східної Європи, де на той час перебували при владі прорадянські комуністи, відхилили цей план.