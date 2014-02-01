Луценко вважає, що необхідно припинити переговори з Януковичем

06:07, 01 лютого 2014
Політика
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Екс-міністр внутрішніх справ України Юрій Луценко вважає, що на даний момент необхідно припинити переговори з Президентом України Віктором Януковичем.

Юрий Луценко

 Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Що я пропоную в даній ситуації? Треба припинити розмови про збільшення кількості учасників переговорів з диктатором. Не ми, а він повинен просити про їх відновлення", - запевнив політик.

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За його словами, зараз переговори з Януковичем можна вважати провальними.

"Скасування диктаторських законів і пропозиція обміну заручників на адмінбудинок - явно не є виконанням вимог Майдану. Поведінка Януковича і його команди показує, що наші бурбони так нічого і не зрозуміли, так нічому і не навчилися. Доморощений монарх ліг на лікарняний і передав нам, що він умиває руки", - заявив Луценко.

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