Янукович вважає неприпустимим розпалювання екстремізму в Україні

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це він заявив під час зустрічі з учасниками Міжнародного круглого столу «Демократичний процес і загроза радикалізму в Україні», який відбувся сьогодні у Києві.

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«Якби певний період часу тому хтось про це сказав, ми не повірили б. На жаль, це у нас відбувається. Вандалізм, який ми бачимо під час захоплення державних установ, і заклики, які звучать, нагадують уроки тієї давньої історії. Нам би не хотілося, щоб, не дай Боже, це колись іще повторилося», - заявив Янукович.

У цьому зв'язку він назвав актуальним проведення круглого столу. «Величезна вдячність, що ви об'єдналися в цю організацію і проводите величезну роботу, яка, я впевнений, об'єднує людей у співтовариство здорових людей, позбавлене нацизму, расизму, ксенофобії», - зазначив Президент.