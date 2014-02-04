Міліція посилила охорону урядового кварталу

Як передає кореспондент УНІАН, на вулицях Інститутській, Липській, Садовій, Грушевського збільшено кількість міліціонерів, які охороняють підходи до Верховної Ради та Кабінету міністрів.

До урядового кварталу пропускають лише за службовими посвідченнями.

На площі Конституції розпочинається мітинг прихильників влади. Перед сценою зібралися декілька сотень мітингувальників, інші перебувають поруч в Маріїнському парку. Загалом їх там близько 2 тисяч. Частину учасників акції привезли сьогодні зранку: близько 7.00 вони виходили з автобусів, припаркованих поблизу площі Слави.