ВР та Київрада розпочали свою роботу (прямий ефір)

У сесійній залі, крім народних депутатів України, присутні європейські політики та українські урядовці. Зокрема, в. о. прем’єр-міністра України Сергій Арбузов, генеральний прокурор України Віктор Пшонка та глава Адміністрації Президента Андрій Клюєв. У сесійній залі прозвучав Гімн України.

Після відкриття Київради Герега оголосила, що кворум для проведення засідання є.

За її даними, в залі зареєстровано 77 депутатів. Засідання розпочалося Державним Гімном України.

У залі також присутні народні депутати та голова КМДА Володимир Макеєнко.

На сесії планується розгляд проекту бюджету міста на поточний рік і програми соціально-економічного розвитку.