ВР та Київрада розпочали свою роботу (прямий ефір)

10:13, 04 лютого 2014
Політика
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Голова Верховної Ради України Володимир Рибак відкрив 4 сесію ВР 7 скликання, а Секретар Київради Галина Герега відкрила 13-ту сесію Київради 6-го скликання. Сесія проходить у приміщенні Печерської райдержадміністрації.

Рада

У сесійній залі, крім народних депутатів України, присутні європейські політики та українські урядовці. Зокрема, в. о. прем’єр-міністра України Сергій Арбузов, генеральний прокурор України Віктор Пшонка та глава Адміністрації Президента Андрій Клюєв. У сесійній залі прозвучав Гімн України.

Після відкриття Київради Герега оголосила, що кворум для проведення засідання є.

За її даними, в залі зареєстровано 77 депутатів. Засідання розпочалося Державним Гімном України.

У залі також присутні народні депутати та голова КМДА Володимир Макеєнко.

На сесії планується розгляд проекту бюджету міста на поточний рік і програми соціально-економічного розвитку.

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