УДАР заявляє, що у Києві напали з ножами на активіста партії

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, про це заявив голова виконкому Київської організації партії “УДАР” Олег Гаряга.

“Після вчорашнього пікетування Деснянської райдержадміністрації частина наших активістів повернулася на Майдан, а Альберт Падюков сів у маршрутку і поїхав у напрямку будинку. Тільки він вийшов з маршрутки - як його оточили невідомі і завдали йому три ножові поранення: два - в груди, а одне - в стегно. Він якось дістався додому, де йому відразу викликали швидку допомогу”, - повідомив Гаряга.

Читайте такожУ Дніпропетровську «антимайданівці» побили блогера у касці з петриківським розписомВін зазначив, що потерпілого активіста прооперували, і він перебуває в клініці швидкої допомоги.

Гаряга розповів, що Падюков з початку акцій протесту підтримував Майдан і перебував у перших рядах під час мітингу біля стін Деснянської РДА. Тому в “УДАРу” не виникає сумнівів, що зловмисники побили чоловіка через його активну громадянську позицію.

За фактом нанесення ножових поранень Падюкову міліція порушила кримінальну справу і проводить слідчі дії.