Подальше надання кредиту Україні буде залежати від нового Кабміну - Голова комітету Держдуми РФ

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це голова комітету Держдуми у міжнародних справах Олексій Пушков заявив на прес-конференції в Москві.

"Що стосується долі наступного траншу в 2 млрд дол., то Росія заявила, що ми продовжуватимемо умови нашої домовленості, але ми маємо зрозуміти, що буде з українським урядом і кому ми даватимемо ці гроші. Як ви знаєте, зараз ситуація не зрозуміла - опозиціонерам було запропоновано увійти до уряду, вони відмовилися і вимагають нових виборів", - сказав Пушков.

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"Я не можу виключити, що фінансування України залежатиме від наявності стабільного і дієздатного уряду. Давати гроші незрозуміло куди і незрозуміло кому - абсолютно неможливо", - наголосив він.

Пушков зазначив, що якщо уряд України "обвалиться" остаточно, то виникає питання, кому ми переказуватимемо гроші. За його словами, Росія виконуватиме свої домовленості за умови, що українська сторона також їх дотримуватиметься.

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"Домовленість складається з двох частин: ми даємо гроші при тому розумінні, що Україна продовжує з нами економічне співробітництво в тих сферах, в яких воно відбувається. Якщо новий уряд зробить таку саму заяву, то Росія не переглядатиме вже ухвалене рішення", - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, 17 грудня 2013 року в Москві під час засідання Українсько-Російської міждержавної комісії під головуванням президентів України і РФ Віктора Януковича і Володимира Путіна була досягнута домовленість про зниження вартості російського газу для України на третину - до 268,5 дол. за 1 тис. кубометрів, а також про придбання Росією за рахунок коштів Фонду національного добробуту (ФНД) українських суверенних євробондів на 15 млрд дол.

Національний банк України одержав перший транш кредиту РФ у розмірі 3 млрд дол. 24 грудня 2013 року. Кабмін дозволив додатковий випуск дворічних жвробондів в обсягу 2 млрд дол. під 5% річних 20 січня.

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28 січня Янукович прийняв відставку прем'єр-міністра Азарова і всього складу уряду. Згідно із заявою виконуючого обов'язки прем'єр-міністра України Сергія Арбузова, Україна розраховує одержати другий транш від Росії у розмірі 2 млрд дол. найближчим часом.

Президент РФ Путін на прес-конференції після саміту «Росія — Євросоюз» у Брюсселі 28 січня заявив, що уряд Росії не має наміру переглядати домовленості з Україною про надання їй кредиту і зниження ціни на газ, якщо до влади в Україні прийде опозиція.

Водночас на нараді з членами російського уряду 29 січня Путін погодився з пропозицією прем'єр-міністра РФ Дмитра Медведєва виконувати фінансові та енергетичні зобов'язання перед Україною лише після формування нового українського уряду.

Наприкінці січня міжнародні рейтингові агентства Standard & Poor's і Moody's знизили рейтинги України у зв'язку зі складною політичною ситуацією.