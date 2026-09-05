Росіяни завдали удару по центру Чугуєву: троє людей загинули, серед них дитина

Через цей обстріл загинула майже уся родина.

Троє людей загинули через удар російського дрона по центру Чугуєва ввечері 5 вересня, серед них дитина. Також внаслідок влучання тяжких пораненнь дістала 40-річна жінка. Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Через цей обстріл загинула майже уся родина: 19-річна дівчина, 11-річний хлопчик та 45-річний чоловік", - написав він.

Також 40-річна жінка дістала тяжких поранень, а 28-річний чоловік та дві 75-річні жінки зазнали гострої реакції на стрес внаслідок російського удару по Чугуєву.

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Важкопоранена - це мати двох загиблих дітей та дружина загиблого чоловіка, повідомили в пресслужбі обласної військової адміністрації.

"Внаслідок прямого влучання ворожого дрону повністю зруйновано приватний будинок. Пошкоджено скління вікон у багатоповерховому будинку, гаражі поряд та три цивільні автівки", - додав Синєгубов.

Росіяни поцілили по місту реактивним дроном, повідомили в ДСНС регіону.

Удари РФ по Україні

3 вересня російські окупанти вдарили по селищу Печеніги Харківської області, внаслідок чого постраждали десятеро людей, серед них - діти. На місці удару загорівся будинок та господарча споруда.

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