На український морський безпілотник установили дрони-перехоплювачі (відео)

Важливою складовою інтеграції перехоплювачів для роботи з морських безпілотників стала цифрова система зв’язку Hornet Vision.

Дрони-перехоплювачі Sting української компанії Wild Hornets інтегрували на морський дрон MAGURA MV11: їх та системи зв’язку модернізували спеціально для роботи в морському середовищі. Про це компанія Wild Hornets розповіла "Мілітарному".

Там стверджують, що ця робота тривала доволі давно, але широко не висвітлювалася на прохання військових. Зокрема, перші збиття цілей дронами-перехоплювачами Sting, запущеними з морських безпілотників, відбулися ще навесні.

При цьому увесь цей час, паралельно з бойовим застосуванням, компанія продовжувала роботу над удосконаленням платформи, перехоплювачів та систем зв’язку, адже робота в умовах морського середовища має свої особливості.

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Окремо в компанії виділили, що важливою складовою інтеграції перехоплювачів для роботи з морських безпілотників стала цифрова система зв’язку Hornet Vision, яка працює з всенаправленою антеною з покриттям 360°.

"Тобто її можна просто встановити на платформу-носій і отримати стабільний зв’язок без необхідності розробки додаткового поворотного механізму, як у випадку з направленими антенами. Вона була модернізована для роботи в особливо агресивних умовах", - зазначили в компанії.

Важливо, що необхідною умовою для ефективної роботи саме зі швидкісними дронами-перехоплювачами, що запускаються з платформ, стала система віддаленого керування Hornet Vision Ctrl, яка забезпечує низьку затримку сигналу.

Seen @uforce_global 's new MV11? It carries our STING interceptors – launched straight from a sea drone. Just like with Hornet Vision CTRL – launch location can be anywhere: field, forest, water, any moving platform.



And this time it's a box on a boat🐝 pic.twitter.com/wFG258nPkR – Wild Hornets (@wilendhornets) September 4, 2026

Дрон MAGURA MV11 розробили у Португалії із залученням міжнародних інвестицій і з фокусом на виконанні завдань Сил оборони України. MV11 є найбільшим дроном у своєму класі. На відміну від попередніх моделей сімейства, це транспортна платформа, здатна перевозити інші безпілотні системи та обладнання для виконання завдань.

Завдяки збільшеним габаритам, корисному навантаженню до 2200 кг та автономності до семи днів MV11 може працювати як платформа-носій: доставляти, запускати та забезпечувати підтримку інших дронів далеко від берега.

Модель призначена для розвідки, спостереження, підтримки десантних операцій, а також постачання пального й обладнання для інших морських безпілотників.

"Ключовою особливістю дрона стала здатність запускати більшу кількість безпілотників безпосередньо зі свого борту. Таким чином, платформа перетворюється на мобільну морську базу для інших безпілотних систем", - зазначили у статті.

Українська зброя

Україна отримає 200 самохідних артилерійських установок (САУ) "Марта" у 2027 році на шасі Mercedes-Benz Zetros, замовлених Німеччиною. Повідомляєлось, що угоду про виробництво на суму 750 млн євро було укладено наприкінці 2025 року.

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