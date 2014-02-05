Кличко про вихід з кризи: або Конституція 2004 року, або дострокові вибори президента

Про це заявив в коментарі журналістам в кулуарах Верховної Ради лідер «УДАРу» Віталій Кличко.

Читайте такожПредставник Януковича похвалив опозицію за відповідальне ставлення до переговорівЗа словами Кличка, всі в країні побачили, до чого може привести концентрація влади в одних руках і це дуже небезпечно, повідомляє прес-служба партії.

Він наголосив, що повернення до Конституції 2004 року понизить рівень напруги в суспільстві і стане дієвим механізмом виходу з кризи. Водночас, за словами лідера «УДАРу», влада навмисно затягує суспільство в кількамісячний період переписування Конституції. «У нас часу немає. Рахунок іде на дні чи навіть на години. Ми не повинні допустити нового витку конфлікту», - зауважив лідер «УДАРу».

Читайте такожУ ПР пропонують розглянути питання Конституції до 15 квітняПолітик також додав, що парламент зараз не повинен розглядати якісь другорядні питання, а зосередитися на ухваленні рішень для розв’язання кризи. «Але я пропонував і інший шлях. Короткий шлях, який вирішить всі проблеми – дострокові президентські вибори. Нехай призначають вибори на осінь і люди в конституційний спосіб змінять владу. Тоді напруга спаде. Люди будуть готуватися до виборів», - наголосив Віталій Кличко.