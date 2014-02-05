Українська опозиція має дистанціюватися від радикалів - Фюле
Комісар ЄС з питань розширення та європейської політики сусідства Штефан Фюле закликав українських опозиціонерів та протестувальників дистанціюватися від представників радикальних рухів
Як передає кореспондент УНІАН, про це Фюле сказав під час виступу на сесії Європарламенту, який обговорює ситуацію в Україні.
“Опозиція і протестувальники повинні дистанціювати себе від радикальних елементів. Звільнення зайнятих приміщень Міністерства юстиції 27 січня і Міністерства аграрної політики 29 січня є одним із прикладів відповідального ставлення з боку опозиції”, - сказав Фюле.
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Радикальне об’єднання “Правий сектор” вважається одним з ключових рухів у протистоянні із силовиками на вулиці Грушевського у Києві в останні кілька тижнів, які вважають одним із ключових актів насильства з обох сторін.