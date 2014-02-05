Українська опозиція має дистанціюватися від радикалів - Фюле

Як передає кореспондент УНІАН, про це Фюле сказав під час виступу на сесії Європарламенту, який обговорює ситуацію в Україні.

“Опозиція і протестувальники повинні дистанціювати себе від радикальних елементів. Звільнення зайнятих приміщень Міністерства юстиції 27 січня і Міністерства аграрної політики 29 січня є одним із прикладів відповідального ставлення з боку опозиції”, - сказав Фюле.

Читайте такожФюле: Євросоюз повинен пообіцяти Україні перспективу вступуПід час дебатів у Європарламенті деякі польські євродепутати розкритикували дії представників опозиційної партії “Свобода” за її ідеологічний зв'язок з Українською повстанською армією часів Другої світової війни.

Радикальне об’єднання “Правий сектор” вважається одним з ключових рухів у протистоянні із силовиками на вулиці Грушевського у Києві в останні кілька тижнів, які вважають одним із ключових актів насильства з обох сторін.