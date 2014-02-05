Апеляційний суд залишив під вартою одного з підозрюваних у масових заворушеннях

Як поінформували УНІАН у прес-службі столичної прокуратури, про це повідомила керівник прес-служби відомства Яна Соболевська.

Читайте такожПшонка: Під дію закону про амністію потрапляють 259 осіб Окрім того, за результатами засідань розгляд ще п’яти клопотань було перенесено. Здебільшого це відбувалось з підстав ненадходження матеріалів кримінальних проваджень з районних судів до апеляційної інстанції.

«У свою чергу органи досудового розслідування та прокуратури забезпечили своєчасне надходження матеріалів до суду», - наголосила Соболевська.

Читайте такожКоординатора черкаського автомайдану звільнили під домашній арешт У прес-службі прокуратури нагадали, що із 64 підозрюваних у масових заворушеннях 26 осіб на даний час перебувають під вартою, 36 – відпущені під домашній арешт, з одного взято особисте зобов’язання, ще одним підозрюваним внесено заставу.

Як повідомляв УНІАН, 19 січня в Києві після Народного віча, учасники якого засудили прийняті Верховною Радою 16 січня антидемократичні закони, частина протестувальників вирушила до будівлі парламенту. Проте шлях їм перекрили правоохоронці, після чого на вулиці Грушевського почалися сутички.

Міліція відкрила кримінальне провадження за статтею ст.294 Кримінального кодексу України – масові заворушення.